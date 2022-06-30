Обстрел жилого дома в Чернигове: оккупант Куликов признал свою вину в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Оператор-наводчик вооруженных сил россии Михаил Куликов, подозреваемый в обстреле осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилого дома в Чернигове, признал в суде свою вину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспильне.
Детали
Сообщается, что заседание прошло сегодня, 30 июня, в Деснянском районном суде.
На вопрос, признаете ли вы свою вину в обвинении, Куликов ответил: "Да. Полностью? Да".
Это единственный комментарий Михаила Куликова в судебном заседании.
Деснянский районный суд Чернигова сообщает, что после оглашения прокурором обвинительного акта был установлен следующий порядок исследования доказательств: допрос свидетелей, представителя потерпевшего, исследование письменных документов, допрос обвиняемого и при необходимости исследования вещественных доказательств.
В судебном заседании были допрошены свидетели, которые появились. Также допрошена представитель потерпевшего, пояснившая, что поврежденный дом имеет статус жилого и никакой квартиры в нем для военнослужащих не было предусмотрено.
"Следующее судебное заседание состоится в 11:00 19 июля 2022 г", - говорится в сообщении.
Общественное отмечает, что 19 июля должны заслушивать экспертов по делу.
Дополнение
13 июня сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении оператора-наводчика вооруженных сил россии Михаила Куликова, подозреваемого в обстреле осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилого дома в Чернигове.