Расстрелял многоэтажку в Чернигове: суд дал более 10 лет тюрьмы российскому танкисту Куликову

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«Старший сержант из рф Михаил Куликов признан виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и приговорен к 10,5 годам лишения свободы. В основу обвинительного акта положена доказательная база, собранная следователями СБУ», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что российский танкист 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из рф 24 февраля в составе своего военного подразделения пересек государственную границу Украины со стороны беларуси. Продвигаясь по направлению к Черниговщине, его танк обстреливал населенные пункты.

«В частности, зафиксировано, что 26 февраля 2022 года, выполняя приказ командира, сержант выстрелил в 11-этажный жилой дом областного центра, который не является военной целью, а наоборот заселен исключительно гражданскими лицами. В результате прямого попадания осколочно-фугасного танкового снаряда калибра 125 мм разрушены несколько квартир», - отмечается в сообщении.

Так, вскоре после этого «меткого попадания» воины ВСУ подбили вражеский танк, а его экипаж попал в плен.

«Сейчас сержанта Михаил Куликов будет отбывать справедливое наказание. СБУ и дальше будет фиксировать преступления, которые совершают оккупационные войска россии в Украине для привлечения к ответственности всех воинов россии, совершивших преступления против гражданских лиц», - отметили в СБУ.

Дополнение

В июне оккупант Куликов признал свою вину в суде.

13 июня сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении оператора-наводчика вооруженных сил россии Михаила Куликова, подозреваемого в обстреле осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилого дома в Чернигове.