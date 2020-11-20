Розстріли на Інститутській: ОГП очікує завершення судового розгляду у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Завершення судового розгляду у суді першої інстанції щодо вбивств протестувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року очікується лише у 2021 році. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні до сьомої річниці від початку Євромайдану, оприлюдненому у п'ятницю, 20 листопада, передає УНН.
"Завершення судового розгляду у суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, з огляду на періодичність судових засідань, очікуємо лише у 2021 році", - сказала Венедіктова.
З її слів, за 6 років у "справах Майдану" всього кілька десятків вироків, зокрема, це зумовлено "навантаженням на суддів в умовах неукомплектованості штатів".
Як повідомляв УНН, зі слів Генерального прокурора, на сьогодні суди першої інстанції розглядають 86 "справ Майдану", процесуальне керівництво у яких - за департаментом у справах Майдану Офісу Генпрокурора.
Додамо, цього року "справи Майдану" перейшли до нового органу слідства – у січні було створено спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.
Так, цієї осені минає 7 років від початку Майдану. Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тис. осіб, з них понад 2 тис. визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.