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Розстріл у Дніпрі: тяжко постраждала дівчина досі на ШВЛ. Поранених відвідав Монастирський

Розстріл у Дніпрі: тяжко постраждала дівчина досі на ШВЛ. Поранених відвідав Монастирський

Київ • УНН

 • 39247 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відвідав поранених під час трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі. Стан 22-річної Жанни Шарової тяжкий, з позитивною динамікою, вона досі на апараті ШВЛ. У чотирьох інших постраждалих стан важкий із позитивною динамікою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Дніпропетровської області.

Цитата:

“Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ. Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, вказано, що "Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою".

Деталі

“Сьогодні, 29 січня, міністр внутрішніх справ відвідав поранених під час трагедії на території Південного машинобудівного заводу. Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив, чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після повідомлення про поранених відгукнулися на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Окрім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

У той же день підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл за трьома статтями ККУ.

28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту у СІЗО підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави.

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