Расстрел в Днепре: тяжело пострадавшая девушка до сих пор на ИВЛ. Раненых посетил Монастырский

КИЕВ. 29 января. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский посетил раненых во время трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Состояние 22-летней Жанны Шаровой тяжелое, с положительной динамикой, она до сих пор на аппарате ИВЛ. У четырех других пострадавших состояние тяжелое с положительной динамикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Днепропетровской области.