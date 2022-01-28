Розстріл у Дніпрі: найбільше постраждала 22-річна дівчина прийшла до свідомості

КИЇВ. 28 січня. УНН. Постраждала під час стрілянини у Дніпрі 22-річна Жанна прийшла до свідомості. Їй видалили більше ніж метр перебитого кишківника. Попереду в неї ще одна операція. Про це розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко, куди доставили чотирьох постраждалих, передає кореспондент УНН.