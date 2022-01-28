Розстріл у Дніпрі: найбільше постраждала 22-річна дівчина прийшла до свідомості

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 25857 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 96885 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 166186 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 162301 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 187770 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 185121 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144498 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151078 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172003 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182441 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
92 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 132913 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 111029 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 146320 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83170 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 34947 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 428649 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 287628 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 352523 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 466352 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 712892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83183 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 146338 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117883 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153665 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177392 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Розстріл у Дніпрі: найбільше постраждала 22-річна дівчина прийшла до свідомості

Розстріл у Дніпрі: найбільше постраждала 22-річна дівчина прийшла до свідомості

Київ • УНН

 • 57293 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Постраждала під час стрілянини у Дніпрі 22-річна Жанна прийшла до свідомості. Їй видалили більше ніж метр перебитого кишківника. Попереду в неї ще одна операція. Про це розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко, куди доставили чотирьох постраждалих, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Вчора вдалося видалити весь перебитий кишківник — це товстий та тонкий. Більше метра вилучили наші професори. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати, гемоглобін вже піднявся до 90 — це майже норма, і маємо потім зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець. На жаль, куля по животу пройшла так, що зруйнувала весь тонкий та товстий кишківник, і вийшла через хребець поперечний”, — розповів Риженко.

Деталі

За його словами, дівчина прийшла до свідомості - тож, наразі є стабілізація.

“Хоче розмовляти, трубка заважає. Вона старається до неї дотягнутися”, — сказав Риженко.

Риженко зазначив, що інші постраждалі - стабільні.

“Один хлопець важкий. З нього зняли апарат штучного дихання сьогодні рано, він сам дихає, сам розмовляє. Два інших нацгвардійці сьогодні будуть переводитися до відділення. Тому йде позитивна динаміка”, — розповів він.

Окрім того, Риженко додав, що всі потерпілі були в "калюжі крові", коли їх забрали швидкі з Дніпропетровського центру катастроф.

“Вони давно не бачили такої жахливої картини. Коли вони надійшли, ми відразу почали переливати кров. Уже перелили 12 літрів, тільки понад 4 - Жанні. Нам дуже потрібна кров”, — сказав Риженко.

Раніше

Риженко розповідав, що з постраждалих під час стрілянини у Дніпрі у найтяжчому стані перебуває 22-річна дівчина.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

За фактом розстрілу в Дніпрі ДБР розпочато кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу. Це ст. 115 ККУ (Умисне вбивство), ст. 408 ККУ (Дезертирство) і ст. 410 ККУ (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). Слідчі повідомили Артемію Рябчуку про підозру за цими статтями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99