Розстріл у Дніпрі: найбільше постраждала 22-річна дівчина прийшла до свідомості
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Постраждала під час стрілянини у Дніпрі 22-річна Жанна прийшла до свідомості. Їй видалили більше ніж метр перебитого кишківника. Попереду в неї ще одна операція. Про це розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко, куди доставили чотирьох постраждалих, передає кореспондент УНН.
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“Вчора вдалося видалити весь перебитий кишківник — це товстий та тонкий. Більше метра вилучили наші професори. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати, гемоглобін вже піднявся до 90 — це майже норма, і маємо потім зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець. На жаль, куля по животу пройшла так, що зруйнувала весь тонкий та товстий кишківник, і вийшла через хребець поперечний”, — розповів Риженко.
Деталі
За його словами, дівчина прийшла до свідомості - тож, наразі є стабілізація.
“Хоче розмовляти, трубка заважає. Вона старається до неї дотягнутися”, — сказав Риженко.
Риженко зазначив, що інші постраждалі - стабільні.
“Один хлопець важкий. З нього зняли апарат штучного дихання сьогодні рано, він сам дихає, сам розмовляє. Два інших нацгвардійці сьогодні будуть переводитися до відділення. Тому йде позитивна динаміка”, — розповів він.
Окрім того, Риженко додав, що всі потерпілі були в "калюжі крові", коли їх забрали швидкі з Дніпропетровського центру катастроф.
“Вони давно не бачили такої жахливої картини. Коли вони надійшли, ми відразу почали переливати кров. Уже перелили 12 літрів, тільки понад 4 - Жанні. Нам дуже потрібна кров”, — сказав Риженко.
Раніше
Риженко розповідав, що з постраждалих під час стрілянини у Дніпрі у найтяжчому стані перебуває 22-річна дівчина.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
За фактом розстрілу в Дніпрі ДБР розпочато кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу. Це ст. 115 ККУ (Умисне вбивство), ст. 408 ККУ (Дезертирство) і ст. 410 ККУ (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). Слідчі повідомили Артемію Рябчуку про підозру за цими статтями.