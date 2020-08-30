Розстріл автобуса під Харковом: всіх затриманих арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Всім затриманим за підозрою у нападі на пасажирів автобусу під Люботином обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
"Київський районний суд підтримав клопотання прокуратури та обрав 16-ти особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без права на внесення застави", - зазначив прессекретар.
У прокуратурі нагадали, що 27 серпня 14 осіб були затримані біля Краснограду, всі вони мешканці Дніпра. Двоє мешканців Харкова були затримані 28 серпня.
"Всім особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 та та ч.4 ст. 296 КК України (замах на вбивство та хуліганство)", - зазначив Чубенко.
Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.
За інформацією УНН, в результаті нападу було четверо постраждалих: троє отримали поранення від пострілів з травматичної зброї (потерпілий 1968 року народження був госпіталізований з травмою плеча, потерпілий 1982 року народження - з травмою передпліччя, а потерпілий 1984 року народження - з травмою гомілки), крім того, ще один чоловік 1984 року народження був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.