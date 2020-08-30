Расстрел автобуса под Харьковом: всех задержанных арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Всем задержанным по подозрению в нападении на пассажиров автобуса под Люботином избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Киевский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал 16-ти лицам меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права на внесение залога", - отметил пресс-секретарь.
В прокуратуре напомнили, что 27 августа 14 человек были задержаны возле Краснограда, все они жители Днепра. Двое жителей Харькова были задержаны 28 августа.
"Всем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 и и ч.4 ст. 296 УК Украины (покушение на убийство и хулиганство)", - отметил Чубенко.
Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.
По информации УНН, в результате нападения были четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года рождения был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения - с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения - с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.