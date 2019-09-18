Розслідування діяльності НБУ: регламентний комітет рекомендує Раді створити ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянув та підтримав проект постанови 2082 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках". Відповідно до рішення комітету, Раді рекомендують ухвалити документ за основу та в цілому, передає УНН.
Відзначимо, що автором проекту постанови є народний депутат Олександр Дубінський.
Основним завданням Тимчасової слідчої комісії, як зазначено у пояснювальній записці визначається:
- розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках, що призвели до:
• штучного банкрутства комерційних банків,
• створення умов для привласнення активів комерційних банків у стадії ліквідації,
• нанесення збитків вкладникам і кредиторам через механізм зниження вартості заставних активів і привласнення коштів вкладників,
• привласнення бюджетних коштів через механізми махінацій з кредитами рефінансування та борговими цінними паперами Уряду,
• значної девальвації національної валюти.
- розробка пропозицій Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі результатів розслідування;
- ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.
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Додамо, проект постанови передбачає утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.
Також проектом Постанови визначається кількісний склад та порядок формування відповідної Тимчасової слідчої комісії, її завдання, термін роботи та термін заслуховування її звіту про виконану роботу.