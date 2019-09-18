Расследование деятельности НБУ: регламентный комитет рекомендует Раде создать ВСК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотрел и поддержал проект постановления 2082 "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах". Согласно решению комитета, Раде рекомендуют принять документ за основу и в целом, передает УНН.
Отметим, что автором проекта постановления является народный депутат Александр Дубинский.
Основной задачей Временной следственной комиссии, как указано в пояснительной записке, определяется:
- расследование деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах, повлекшие за собой:
• искусственное банкротство коммерческих банков,
• создание условий для присвоения активов коммерческих банков в стадии ликвидации,
• нанесение ущерба вкладчикам и кредиторам через механизм снижения стоимости залоговых активов и присвоения средств вкладчиков,
• присвоение бюджетных средств через механизмы махинаций с кредитами рефинансирования и долговыми ценными бумагами правительства,
• значительную девальвацию национальной валюты.
- разработка предложений Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц на основании результатов расследования;
- инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
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Добавим, проект постановления предусматривает создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.
Также проектом Постановления определяется количественный состав и порядок формирования соответствующей Временной следственной комиссии, ее задачи, срок работы и срок заслушивания ее отчета о проделанной работе.