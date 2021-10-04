Розсилка SMS, вуличні інсталяції та купони від Facebook: у МОЗ розповіли, як інформують українців про вакцинацію

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“У робочому порядку Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) домовилось з операторами телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку на території України, про розсилку SMS-повідомлень щодо важливості вакцинації від COVID-19 і посилань на найближчі пункти/центри щеплення. Розсилка зазначених SMS-повідомлень проводиться відповідно до абонентських баз провайдерів мобільного зв’язку без використання коштів МОЗ”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

У МОЗ нагадали, що з метою забезпечення належної координації заходів з комунікації під час вакцинації від COVID-19 було утворено Комунікаційний центр вакцинації від COVID-19.

Повідомляється, що зазначеним Комунікаційним центром створені та системно оновлюються комунікаційні межі з актуальних питань вакцинації, зокрема щодо вакцин CoronaVac та Moderna, спростування найпоширеніших фейків про вакцинацію від COVID-19, щеплення працівників освіти та дітей віком від 12 років, мотиваційних стимулів для сімейних лікарів агітувати за вакцинацію за вакцинацію від COVID-19 тощо, реалізації пілотного проєкту з максимально широкого охоплення щепленнями у місті Моршин тощо.

Також Міністерство охорони здоров’я України за підтримки міжнародних партнерів (USAID та ЮНІСЕФ Україна) реалізує загальнонаціональну інформаційну кампанію з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У межах зазначеної кампанії та з метою інформування населення щодо вакцинації проти COVID-19 створено інформаційні відеоматеріали, спрямовані на спрощення доступу населення до вакцинації від COVID-19.

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“У відеоматеріалах тривалістю 35 секунд відображено алгоритм та контакти щодо запису на щеплення всіх бажаючих, а у версії тривалістю 1 хвилина 45 секунд надано детальні роз’яснення стосовно механізму запису на проведення щеплення", - повідомили у МОЗ.

Як вказали у відомстві, такі відеоролики розіслали на "Укрзалізницю" та її філії для розміщення на екранах у поїздах Інтерсіті та у залізничних вокзалах, до аеропорту "Бориспіль", НБУ для розміщення на екранах та плазмах у відділеннях всіх банків України.

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Також, у межах реалізації проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я”, впроваджується комунікаційна кампанія з підвищення обізнаності медичних працівників щодо вакцинації від COVID-19 “Вакцинація від COVID-19 — вся інформація у вас на долоні”.

Зазначається, що налагоджено співпрацю з національними теле- та радіоканалами (всього вказано шість телеканалів та вісім радіостанцій). Здійснюється трансляція відео- та аудіороликів та нагадування ведучими про вакцинацію під час або на завершенні випуску новин.

Окрім того, надруковано оновлений довідник “100+ питань про вакцинацію”, який поширюється серед медичних працівників.

“Надруковано 100 тис. примірників посібника "Освітянам: запитання і відповіді про вакцинацію від COVID-19“, які 13 серпня 2021 року надіслано у заклади загальної середньої освіти 21 області та міста Києва. Пріоритет надавався областям, у яких найменший відсоток вакцинування освітян”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що також надіслано до регіонів 56 ролапів (45 з індивідуальним брендингом) для центрів масової вакцинації. Проведено встановлення матеріалів 5 вуличних інсталяцій-виставок “COVID-19: переваги вакцинації” у 5 містах (Львів, Київ, Одеса, Харків, Дніпро) та інсталяції-фотозони “Захищені” у місті Києві.

Розроблено та опубліковано інформаційні ролики: “Як записатись на вакцинацію (5-ий етап)”, “ТОП-5 фактів про Moderna”, “Про захист вакцинацією від штаму “Дельта”.

“Здійснюється робота щодо залучення до проведення інформаційної кампанії з вакцинації представників бізнес-спільноти (Спілка українських підприємців, Європейська Бізнес Асоціація, Megogo, Епіцентр та інші). Facebook надав купон кредитів на суму 144 000 USD на просування контенту по вакцинації”, — зазначається у відповіді на запит.

У МОЗ інформують, що досягнуто домовленостей з фармацевтичними асоціаціями (ГО “Вінницька обласна Асоціація фармацевтів “Кум Део (З Богом)”, ГО “Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада” (ГО “ВО МОФАФР”), ГО “Чернігівська ліга фармацевтів”, ГО “Всеукраїнська фармацевтична палата”; ГС “Аптечна професійна асоціація України”, ГС “Фармацевтична Ліга України”) щодо розміщення в мережах аптек матеріалів (плакати, аудіо- та відеоматеріали) щодо вакцинації.

Окрім того, до участі в інформаційній кампанії залучені ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, центри контролю та профілактики хвороб областей та міста Києва, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Доповнення

Станом на 4 жовтня повністю вакциновані понад 5 мільйонів 771 тисяча українців. Наразі триває п’ятий етап вакцинації, на якому вакцинуватися може кожен охочий українець.

Станом на кінець вересня на складах зберігалося понад 11 млн доз вакцин, однак з них понад 35 тисяч доз з терміном придатності до 30 вересня. Окрім того, у 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca строк придатності спливає 31 жовтня.