Розсилка SMS, вуличні інсталяції та купони від Facebook: у МОЗ розповіли, як інформують українців про вакцинацію

ukru
19:38 • 78912 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 103381 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 163366 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146330 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147799 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159217 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176780 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149989 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159167 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176010 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126129 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 92054 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120263 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138137 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 96820 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 163368 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154553 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252311 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248603 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54725 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64732 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62950 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98902 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109833 перегляди
Актуальне
Розсилка SMS, вуличні інсталяції та купони від Facebook: у МОЗ розповіли, як інформують українців про вакцинацію

Розсилка SMS, вуличні інсталяції та купони від Facebook: у МОЗ розповіли, як інформують українців про вакцинацію

Київ • УНН

 • 33195 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українці почали отримувати SMS-повідомлення про необхідність вакцинації від COVID-19. УНН вирішив з’ясувати, що ще входить до кампанії МОЗ з популяризації вакцинації населення від коронавірусу. Виявляється, туди входять вуличні інсталяції (у 5 містах) та просування у Facebook.

Цитата:

“У робочому порядку Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) домовилось з операторами телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку на території України, про розсилку SMS-повідомлень щодо важливості вакцинації від COVID-19 і посилань на найближчі пункти/центри щеплення. Розсилка зазначених SMS-повідомлень проводиться відповідно до абонентських баз провайдерів мобільного зв’язку без використання коштів МОЗ”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

У МОЗ нагадали, що з метою забезпечення належної координації заходів з комунікації під час вакцинації від COVID-19 було утворено Комунікаційний центр вакцинації від COVID-19.

Повідомляється, що зазначеним Комунікаційним центром створені та системно оновлюються комунікаційні межі з актуальних питань вакцинації, зокрема щодо вакцин CoronaVac та Moderna, спростування найпоширеніших фейків про вакцинацію від COVID-19, щеплення працівників освіти та дітей віком від 12 років, мотиваційних стимулів для сімейних лікарів агітувати за вакцинацію за вакцинацію від COVID-19 тощо, реалізації пілотного проєкту з максимально широкого охоплення щепленнями у місті Моршин тощо.

Також Міністерство охорони здоров’я України за підтримки міжнародних партнерів (USAID та ЮНІСЕФ Україна) реалізує загальнонаціональну інформаційну кампанію з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У межах зазначеної кампанії та з метою інформування населення щодо вакцинації проти COVID-19 створено інформаційні відеоматеріали, спрямовані на спрощення доступу населення до вакцинації від COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ляшка слід звільнити за невиконання обіцянок в умовах пандемії — експерт

“У відеоматеріалах тривалістю 35 секунд відображено алгоритм та контакти щодо запису на щеплення всіх бажаючих, а у версії тривалістю 1 хвилина 45 секунд надано детальні роз’яснення стосовно механізму запису на проведення щеплення", - повідомили у МОЗ.

Як вказали у відомстві, такі відеоролики розіслали на "Укрзалізницю" та її філії для розміщення на екранах у поїздах Інтерсіті та у залізничних вокзалах, до аеропорту "Бориспіль", НБУ для розміщення на екранах та плазмах у відділеннях всіх банків України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна витратила на вакцини від COVID-19 вже 9,8 млрд грн

Також, у межах реалізації проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я”, впроваджується комунікаційна кампанія з підвищення обізнаності медичних працівників щодо вакцинації від COVID-19 “Вакцинація від COVID-19 — вся інформація у вас на долоні”.

Зазначається, що налагоджено співпрацю з національними теле- та радіоканалами (всього вказано шість телеканалів та вісім радіостанцій). Здійснюється трансляція відео- та аудіороликів та нагадування ведучими про вакцинацію під час або на завершенні випуску новин.

Окрім того, надруковано оновлений довідник “100+ питань про вакцинацію”, який поширюється серед медичних працівників.

“Надруковано 100 тис. примірників посібника "Освітянам: запитання і відповіді про вакцинацію від COVID-19“, які 13 серпня 2021 року надіслано у заклади загальної середньої освіти 21 області та міста Києва. Пріоритет надавався областям, у яких найменший відсоток вакцинування освітян”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що також надіслано до регіонів 56 ролапів (45 з індивідуальним брендингом) для центрів масової вакцинації. Проведено встановлення матеріалів 5 вуличних інсталяцій-виставок “COVID-19: переваги вакцинації” у 5 містах (Львів, Київ, Одеса, Харків, Дніпро) та інсталяції-фотозони “Захищені” у місті Києві.

Розроблено та опубліковано інформаційні ролики: “Як записатись на вакцинацію (5-ий етап)”, “ТОП-5 фактів про Moderna”, “Про захист вакцинацією від штаму “Дельта”.

“Здійснюється робота щодо залучення до проведення інформаційної кампанії з вакцинації представників бізнес-спільноти (Спілка українських підприємців, Європейська Бізнес Асоціація, Megogo, Епіцентр та інші). Facebook надав купон кредитів на суму 144 000 USD на просування контенту по вакцинації”, — зазначається у відповіді на запит.

У МОЗ інформують, що досягнуто домовленостей з фармацевтичними асоціаціями (ГО “Вінницька обласна Асоціація фармацевтів “Кум Део (З Богом)”, ГО “Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада” (ГО “ВО МОФАФР”), ГО “Чернігівська ліга фармацевтів”, ГО “Всеукраїнська фармацевтична палата”; ГС “Аптечна професійна асоціація України”, ГС “Фармацевтична Ліга України”) щодо розміщення в мережах аптек матеріалів (плакати, аудіо- та відеоматеріали) щодо вакцинації.

Окрім того, до участі в інформаційній кампанії залучені ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, центри контролю та профілактики хвороб областей та міста Києва, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Доповнення

Станом на 4 жовтня повністю вакциновані понад 5 мільйонів 771 тисяча українців. Наразі триває п’ятий етап вакцинації, на якому вакцинуватися може кожен охочий українець.

Станом на кінець вересня на складах зберігалося понад 11 млн доз вакцин, однак з них понад 35 тисяч доз з терміном придатності до 30 вересня. Окрім того, у 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca строк придатності спливає 31 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами