Рассылка SMS, уличные инсталляции и купоны от Facebook: в Минздраве рассказали, как информируют украинцев о вакцинации

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"В рабочем порядке Министерство здравоохранения Украины (далее - Минздрав) договорилось с операторами телекоммуникаций, предоставляющими услуги подвижной (мобильной) связи на территории Украины, о рассылке SMS-сообщений о важности вакцинации от COVID-19 и ссылках на ближайшие пункты/центры прививки. Рассылка указанных SMS-сообщений производится в соответствии с абонентскими базами провайдеров мобильной связи без использования средств Минздрава", - говорится в ответе на запрос.

Детали

В Минздраве напомнили, что с целью обеспечения надлежащей координации мероприятий по коммуникации во время вакцинации от COVID-19 был создан Коммуникационный центр вакцинации от COVID-19.

Сообщается, что указанным коммуникационным центром созданы и системно обновляются коммуникационные рамки по актуальным вопросам вакцинации, в частности относительно вакцин CoronaVac и Moderna, опровержению распространенных фейков о вакцинации от COVID-19, вакцинации работников образования и детей старше 12 лет, мотивационным стимулам для семейных врачей агитировать за вакцинацию за вакцинацию от COVID-19 и т.п., реализации пилотного проекта с максимально широким охватом прививками в городе Моршин и др.

Также Министерство здравоохранения Украины при поддержке международных партнеров (USAID и ЮНИСЕФ Украина) реализует общенациональную информационную кампанию по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. В рамках указанной кампании и с целью информирования населения о вакцинации против COVID-19 созданы информационные видеоматериалы, направленные на упрощение доступа населения к вакцинации от COVID-19.

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"В видеоматериалах продолжительностью 35 секунд отражен алгоритм и контакты по записи на прививку всех желающих, а в версии длительностью 1 минута 45 секунд предоставлено подробные разъяснения относительно механизма записи на проведение прививки", - сообщили в Минздраве.

Как указали в ведомстве, такие видеоролики разослали на "Укрзализныцю" и ее филиалы для размещения на экранах в поездах Интерсити и на железнодорожных вокзалах, а также в аэропорт "Борисполь", НБУ для размещения на экранах и плазмах в отделениях всех банков Украины.

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Также, в рамках реализации проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения", внедряется коммуникационная кампания по повышению осведомленности медицинских работников о вакцинации от COVID-19 "Вакцинация от COVID-19 - вся информация у вас на ладони".

Отмечается, что налажено сотрудничество с национальными теле- и радиоканалами (всего указано шесть телеканалов и восемь радиостанций). Осуществляется трансляция видео- и аудиороликов и напоминание ведущими о вакцинации во время или в завершении выпуска новостей.

Кроме того, напечатано обновленный справочник "100+ вопросов о вакцинации", который распространяется среди медицинских работников.

"Напечатано 100 тыс. экземпляров пособия "Педагогам: вопросы и ответы о вакцинации от COVID-19", которые 13 августа 2021 года направлены в учреждения общего среднего образования 21 области и города Киева. Приоритет отдавался областям, в которых наименьший процент вакцинации педагогов", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что также направлено в регионы 56 ролапов (45 с индивидуальным брендингом) для центров массовой вакцинации. Проведена установка материалов 5 уличных инсталляций-выставок "COVID-19: преимущества вакцинации" в 5 городах (Львов, Киев, Одесса, Харьков, Днепр) и инсталляции-фотозоны "Защищенные" в Киеве.

Разработаны и опубликованы информационные ролики: "Как записаться на вакцинацию (пятый этап)", "ТОП-5 фактов о Moderna", "О защите вакцинацией от штамма "Дельта".

"Осуществляется работа по привлечению к проведению информационной кампании по вакцинации представителей бизнес-сообщества (Союз украинских предпринимателей, Европейская Бизнес Ассоциация, Megogo, Эпицентр и другие). Facebook предоставил купон кредитов на сумму 144 000 USD на продвижение контента по вакцинации", - указано в ответе на запрос.

В Минздраве информируют, что достигнуты договоренности с фармацевтическими ассоциациями (ОО "Винницкая областная Ассоциация фармацевтов "Кум Део (С Богом)", ОО "Всеукраинская организация Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" (ОО "ПО МОФАФР"), ОО "Черниговская лига фармацевтов", ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата"; ГС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", ГС "Фармацевтическая Лига Украины") по размещению в сетях аптек материалов (плакаты, аудио- и видеоматериалы) о вакцинации.

Кроме того, к участию в информационной кампании привлечены ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", центры контроля и профилактики болезней областей и города Киева, местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Дополнение

По состоянию на 4 октября полностью вакцинированы более 5,771 млн украинцев. Сейчас продолжается пятый этап вакцинации, на котором вакцинироваться может каждый желающий украинец.

По состоянию на конец сентября на складах хранилось более 11 млн доз вакцин, однако из них более 35 тысяч доз со сроком годности до 30 сентября. Кроме того, у 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca срок годности истекает 31 октября.