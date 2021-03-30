Розсекречено документи про передостаннього главу ОУН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба зовнішньої розвідки України на честь 30-ї річниці Незалежності розпочинає публікацію документів із архівних фондів, які становлять історичну цінність і містять відомості про події та осіб, що стосуються процесів державотворення в різні періоди української історії, цього разу розсекречені документи про Дениса Квітковського — передостаннього керівника Проводу Українських Націоналістів, пише УНН з посиланням на повідомлення СЗРУ.

Деталі

“З нагоди відзначення на державному рівні 30-річчя Незалежності України Служба зовнішньої розвідки України розпочинає публікацію документів із архівних фондів, які становлять історичну цінність і містять відомості про події та осіб, що стосуються процесів державотворення в різні періоди української історії”, — вказано у повідомленні.

У СЗРУ зазначили, що: “Сьогодні Служба зовнішньої розвідки України публікує розповідь про Дениса Квітковського — передостаннього керівника Проводу Українських Націоналістів (1977–1979). Він увійшов у вітчизняну історію як лідер, який увесь свій досвід правника, публіциста, видавця, історика, громадсько-політичного діяча спрямовував на гуртування українців у всьому світі навколо ідеї відродження державності України. За його активною діяльністю в еміграції пильно стежили органи КДБ, про що збереглися матеріали в Галузевому державному архіві Служби зовнішньої розвідки України. Розсекречені документи дають змогу повніше осягнути й пізнати цю неординарну особистість”.

Контекст

СЗР України вже розсекретила і оприлюднила низку матеріалів про діяльність Української Народної Республіки, уряду УНР та її спецслужб в еміграції, Гетьманат і гетьманський рух минулого сторіччя, українську еміграцію 1920–1930-х років, про життя і діяльність тогочасних українських діячів Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Володимира Винниченка, Юрка Тютюнника, Степана Бандери та інших. У 2021 році на сайті СЗРУ вже оприлюднено документи і матеріали про активних учасників національно-визвольної боротьби українського народу за незалежність Семена Могилу, Федора Боржинського, Олександра Удовиченка, Якова Гальчевського, Андрія Лівицького.

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