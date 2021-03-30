Рассекреченны документы о предпоследнем главе ОУН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба внешней разведки Украины в честь 30-й годовщины Независимости начинает публикацию документов из архивных фондов, представляющих историческую ценность и содержащих сведения о событиях и лицах, касающихся процессов государства в разные периоды украинской истории, на этот раз рассекреченны документы о Денисе Квитковском — предпоследнем руководителе провода Украинских Националистов, пишет УНН со ссылкой на сообщение СВРУ.
Детали
“По случаю праздновании на государственном уровне 30-летия Независимости Украины Служба внешней разведки Украины начинает публикацию документов из архивных фондов, представляющих историческую ценность и содержащих сведения о событиях и лицах, касающихся процессов государства в разные периоды украинской истории”, — указано в сообщении.
В СВРУ отметили, что: “Сегодня Служба внешней разведки Украины публикует рассказ о Денисе Квитковском — предпоследнем руководителе Провода Украинских Националистов (1977-1979). Он вошел в отечественную историю как лидер, который весь свой опыт юриста, публициста, издателя, историка, общественно-политического деятеля направлял на сплочение украинцев во всем мире вокруг идеи возрождения государственности Украины. За его активной деятельностью в эмиграции пристально следили органы КГБ, о чем сохранились материалы в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины. Рассекреченные документы позволяют полнее понять и познать эту неординарную личность”.
Контекст
СВР Украины уже рассекретила и опубликовала ряд материалов о деятельности Украинской Народной Республики, правительства УНР и ее спецслужб в эмиграции, Гетьманате и гетьманском движении прошлого столетия, украинской эмиграции 1920-1930-х годов, о жизни и деятельности тогдашних украинских деятелей Симона Петлюры, Павла Скоропадского, Владимира Винниченко, Юрка Тютюнника, Степана Бандеры и других. В 2021 году на сайте СВРУ уже обнародованы документы и материалы о активных участниках национально-освободительной борьбы украинского народа за независимость Семена Могилу, Федора Боржинского, Александра Удовиченко, Якова Гальчевского, Андрея Ливицкого.