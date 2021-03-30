Рассекреченны документы о предпоследнем главе ОУН

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39937 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57947 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106718 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142560 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194398 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192880 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278709 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326012 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157819 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143124 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 47860 просмотра
Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

3 марта, 14:07 • 24118 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 48388 просмотра
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 23820 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105088 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326012 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279500 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434797 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400724 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105088 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185861 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214059 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194023 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278709 просмотра
Актуальное
Рассекреченны документы о предпоследнем главе ОУН

Рассекреченны документы о предпоследнем главе ОУН

Киев  •  УНН

 • 13181 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба внешней разведки Украины в честь 30-й годовщины Независимости начинает публикацию документов из архивных фондов, представляющих историческую ценность и содержащих сведения о событиях и лицах, касающихся процессов государства в разные периоды украинской истории, на этот раз рассекреченны документы о Денисе Квитковском — предпоследнем руководителе провода Украинских Националистов, пишет УНН со ссылкой на сообщение СВРУ.

Детали

“По случаю праздновании на государственном уровне 30-летия Независимости Украины Служба внешней разведки Украины начинает публикацию документов из архивных фондов, представляющих историческую ценность и содержащих сведения о событиях и лицах, касающихся процессов государства в разные периоды украинской истории”, — указано в сообщении.

В СВРУ отметили, что: “Сегодня Служба внешней разведки Украины публикует рассказ о Денисе Квитковском — предпоследнем руководителе Провода Украинских Националистов (1977-1979). Он вошел в отечественную историю как лидер, который весь свой опыт юриста, публициста, издателя, историка, общественно-политического деятеля направлял на сплочение украинцев во всем мире вокруг идеи возрождения государственности Украины. За его активной деятельностью в эмиграции пристально следили органы КГБ, о чем сохранились материалы в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины. Рассекреченные документы позволяют полнее понять и познать эту неординарную личность”.

Контекст

СВР Украины уже рассекретила и опубликовала ряд материалов о деятельности Украинской Народной Республики, правительства УНР и ее спецслужб в эмиграции, Гетьманате и гетьманском движении прошлого столетия, украинской эмиграции 1920-1930-х годов, о жизни и деятельности тогдашних украинских деятелей Симона Петлюры, Павла Скоропадского, Владимира Винниченко, Юрка Тютюнника, Степана Бандеры и других. В 2021 году на сайте СВРУ уже обнародованы документы и материалы о активных участниках национально-освободительной борьбы украинского народа за независимость Семена Могилу, Федора Боржинского, Александра Удовиченко, Якова Гальчевского, Андрея Ливицкого.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы