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Розпродують Україну: експерт вважає, що за законопроектами “слуг народу” видно їхні істинні мотиви

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що за законопроектами, які пропонує і підтримує монобільшість у Верховній Раді, чітко простежується не підтримка вітчизняної економіки, промисловості, добробут населення. А виключно — розпродаж активів України. Про це він сказав у коментарі УНН.

Цитата

“Саме за такими знаковими законопроектам і постановами видно, хто кого підтримує і з якою метою прийшов до Верховної Ради. І ми бачимо, що справжня мета і Зеленського, і його „слуг“ — це не добробут людей, не підтримка вітчизняної економіки, промисловості, а розпродаж останніх активів України. Найбільш цінний — це український чорнозем. А останні зміни до Земельного Кодексу знімають усі перепони щодо продажу землі іноземним і транснаціональним корпораціям. На позачерговому ж засіданні фактично дозволили приватизувати великі стратегічні промислові об’єкти, які важливі для оборони й безпеки держави”, — розповів Павловський.

Деталі

Експерт вважає, що саме з цих міркувань народні депутати з партії “Слуга народу” не орієнтуються у своїх законодавчих ініціативах на соціальний захист людей чи зниження тарифів для населення.

“Всі ці постанови, які направлені на соціальний захист людей, на зниження тарифного і податкового тиску, „слугами“ не підтримуються, бо у них інша мета, справжня, — розпродати Україну. Тому вони й не підтримують постанови опозиційних депутатів, які хочуть полегшити життя українців”, — пояснив Павловський.

Доповнення

Зі свого боку народний депутат Вадим Івченко розповів, що фракція “Батьківщина” вже майже місяць збирає підписи для позачергового засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроекту про зменшення тарифів для населення. Адже серед нардепів-представників партії “Слуга народу” майже ніхто не підтримав ініціативу. 

“Хочу нагадати, що „Батьківщина“ збирає підписи щодо зменшення тарифів уже майже місяць. І майже жоден депутат від „Слуги народу“ підпис не поставив. Тобто, вони збираються тоді, коли їм це потрібно, а коли це потрібно громадянам України задля того, щоб розглянути питання про зменшення тарифів, „Слуга народу“ не ставить (підпису — ред.)”, — розповів Івченко.

Народний депутат також негативно висловився стосовно законопроекту про приватизацію державної власності. На його думку, розпродавати державну власність є помилкою в умовах бойового конфлікту на території України, а також відсутності реформи судової та правоохоронної системи. 

Довідково

Учора, 30 березня, Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 4543 щодо приватизації об’єктів великої приватизації. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів України.

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