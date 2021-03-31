Распродают Украину: эксперт считает, что по законопроектам "слуг народа" видно их истинные мотивы

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39892 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57883 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106705 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142548 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194390 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192878 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278705 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326006 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157819 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143124 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 47849 просмотра
Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

3 марта, 14:07 • 24100 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 48374 просмотра
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 23794 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105083 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326008 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279495 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434791 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400717 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383929 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105080 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185857 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214056 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194020 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278705 просмотра
Актуальное
Распродают Украину: эксперт считает, что по законопроектам "слуг народа" видно их истинные мотивы

Распродают Украину: эксперт считает, что по законопроектам "слуг народа" видно их истинные мотивы

Киев  •  УНН

 • 20366 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что по законопроектам, которые предлагает и поддерживает монобольшинство в Верховной Раде, четко прослеживается не поддержка отечественной экономики, промышленности, благосостояния населения. А исключительно - распродажа активов Украины. Об этом он сказал в комментарии УНН.

Цитата

“Именно по таким знаковым законопроектам и постановлениям видно, кто кого поддерживает и с какой целью пришел в Верховную Раду. И мы видим, что настоящая цель и Зеленского и его „слуг“ — это не благосостояние людей, не поддержание отечественной экономики, промышленности, а распродажа последних активов Украины. Наиболее ценный — это украинский чернозем. А последние изменения в Земельный Кодекс снимают все преграды по продаже земли иностранным и транснациональным корпорациям. На внеочередном же заседании фактически разрешили приватизировать крупные стратегические промышленные объекты, которые важны для обороны и безопасности государства”, — рассказал Павловский.

Детали

Эксперт считает, что именно из этих соображений народные депутаты из партии “Слуга народа” не ориентируются в своих законодательных инициативах на социальную защиту людей или снижение тарифов для населения.

“Все эти постановления, направленные на социальную защиту людей, на снижение тарифного и налогового давления, ”слугами“ не поддерживаются, так как у них другая цель, настоящая, — распродать Украину. Поэтому они и не поддерживают постановления оппозиционных депутатов, которые хотят облегчить жизнь украинцам”, - пояснил Павловский.

Дополнение

Со своей стороны народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что фракция “Батькивщина” уже почти месяц собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Ведь среди нардепов-представителей партии “Слуга народа” почти никто не поддержал инициативу.

“Хочу напомнить, что ”Батькивщина“ собирает подписи по уменьшению тарифов уже почти месяц. И почти ни один депутат от „Слуги народа“ подпись не поставил. То есть, они собираются тогда, когда им это нужно, а когда это нужно гражданам Украины для того, чтобы рассмотреть вопрос об уменьшении тарифов, „Слуга народа“ не ставит (подписи — ред.)”, - рассказал Ивченко.

Народный депутат также негативно высказался относительно законопроекта о приватизации государственной собственности. По его мнению, распродавать государственную собственность является ошибкой в условиях боевого конфликта на территории Украины, а также отсутствия реформы судебной и правоохранительной системы.

Справка

Вчера, 30 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации. Соответствующее решение поддержали 257 народных депутатов Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы