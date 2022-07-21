Розповсюдили фейк про проблеми зі здоров’ям Зеленського: у Держспецзв’язку підтвердили хакерську атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні хакери здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media та розповсюдили фейк про проблемі зі здоров’ям у Президента України Володимира Зеленського. Про це інформує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що в управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і – віднедавна – Радіо Байрактар.
Зокрема, кібер зловмисники розповсюдили інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Доповнення
Сьогодні зранку хакери здійснили кібератаку на дві хвилі українського радіо. Так, в ефірі "Байрактару" та "Мелодії FM" прозвучав фейк про те, що Президент Володимир Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації.
У коментарі УНН прессекретар Президента України Сергій Никифоров спростував інформацію, додавши, що з Президентом Володимиром Зеленським все гаразд. Він виконує свої звичні обов'язки.