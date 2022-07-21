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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Розповсюдили фейк про проблеми зі здоров’ям Зеленського: у Держспецзв’язку підтвердили хакерську атаку

Розповсюдили фейк про проблеми зі здоров’ям Зеленського: у Держспецзв’язку підтвердили хакерську атаку

Київ • УНН

 • 106404 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні хакери здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media та розповсюдили фейк про проблемі зі здоров’ям у Президента України Володимира Зеленського. Про це інформує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що в управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і – віднедавна – Радіо Байрактар.

Зокрема, кібер зловмисники розповсюдили інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Доповнення

Сьогодні зранку хакери здійснили кібератаку на дві хвилі українського радіо. Так, в ефірі "Байрактару" та "Мелодії FM" прозвучав фейк про те, що Президент Володимир Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації.

У коментарі УНН прессекретар Президента України Сергій Никифоров спростував інформацію, додавши, що з Президентом Володимиром Зеленським все гаразд. Він виконує свої звичні обов'язки.

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