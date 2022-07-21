Распространили фейк о проблемах со здоровьем Зеленского: в Госспецсвязи подтвердили хакерскую атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня хакеры осуществили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media и распространили фейк о проблеме со здоровьем у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в управлении радиогруппы – девять ведущих радиостанций: Хит FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодия FM, Наше Радио, Radio JAZZ, Classic Radio и – недавно – Радио Байрактор.
В частности, киберзлоумышленники распространили информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности выполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Дополнение
Сегодня утром хакеры осуществили кибератаку на две волны украинского радио. Так, в эфире "Байрактара" и "Мелодии FM" прозвучал фейк о том, что Президент Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В комментарии УНН пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию, добавив, что с Президентом Владимиром Зеленским все в порядке. Он выполняет свои привычные обязанности.