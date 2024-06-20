Розпочато збір підписів за відставку Костіна з посади Генпрокурора
Київ • УНН
У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України.
У Верховній Раді активно ведуться робота щодо збору підписів за відставку Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України. Про це УНН повідомив співрозмовник з фракції "Європейська солідарність".
Наразі тривають активні перемовини з нардепами з інших фракцій для початку збору підписів на підтримку цієї ініціативи.
"Маємо підтримку в нашій фракції. Є позитивні сигнали від колег з інших фракцій", - сказав співрозмовник.
Ініціатори очікують на швидке вирішення питання. Додамо, що вчора у сесійні залі ВР ідею збору підписів за відставку Генерального прокурора озвучив нардеп Олексій Гончаренко, він заявив, що Генеральний прокурор, не прийшовши на офіційний виклик парламентарів, витер ноги не лише об тих нардепів, які голосували за його виклик до ВР, а й об виборців.
Нагадаємо
Андрій Костін мав прийти до ВР на запрошення народних депутатів. Очільника Офісу генпрокурора викликали до ВРУ через розслідування "Схем" щодо майна родичів його заступника Дмитра Вербицького. Однак, Костін до парламенту не прийшов, натомість надіслав лист-пояснення своєї відсутності.
Генпрокурор у листі повідомив, що за фактами, оприлюдненими журналістами, він призначив службове розслідування. Крім того, Костін додав, що Вербицького перевіряє Нацагентство з питань запобігання корупції, а Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу щодо можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора (ст. 368-5 КК України). Генпрокурор зауважив, що у зв’язку з цим вважає доцільним відкласти обговорення питання.