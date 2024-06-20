Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

В Верховной Раде активно ведутся работа по сбору подписей за отставку Андрея Костина с должности Генерального прокурора Украины. Об этом УНН сообщил собеседник из фракции "Европейская солидарность".

Сейчас продолжаются активные переговоры с нардепами из других фракций для начала сбора подписей в поддержку этой инициативы.

"Имеем поддержку в нашей фракции. Есть положительные сигналы от коллег из других фракций", - сказал собеседник.

Инициаторы ожидают скорейшего решения вопроса. Добавим, что вчера в сессионном зале ВР идею сбора подписей за отставку Генерального прокурора озвучил нардеп Алексей Гончаренко, он заявил, что Генеральный прокурор, не придя на официальный вызов парламентариев, вытер ноги не только о тех нардепов, которые голосовали за его вызов в ВР, но и об избирателей.

Напомним

Андрей Костин должен был прийти в ВР по приглашению народных депутатов. Главу офиса генпрокурора вызвали в ВРУ из-за расследования "Схем" в отношении имущества родственников его заместителя Дмитрия Вербицкого. Однако, Костин в парламент не пришел, зато прислал письмо-объяснение своего отсутствия.

Генпрокурор в письме сообщил, что по фактам, обнародованным журналистами, он назначил служебное расследование. Кроме того, Костин добавил, что Вербицкого проверяет Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, а Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело относительно возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора (ст. 368-5 УК Украины). Генпрокурор отметил, что в связи с этим считает целесообразным отложить обсуждение вопроса.