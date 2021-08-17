Розпочалося бета-тестування COVID-сертифікатів у "Дії" на Android
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У сервісі “Дія” розпочалося бета-тестування COVID-сертифікатів на платформі Android. Про це сервіс “Дія” повідомив у своєму Telegram, передає УНН.
Деталі
Тестування допомагає відобразити сертифікати вакцинації та виправити помилки, що були зроблені під час внесення даних.
Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, з сьогоднішнього дня всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.
“Минулого тижня ми почали підключатися до продуктового середовища ЄС, де запускаються всі COVID-сертифікати. Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато”, — віздначив Федоров.
Доповнення
2 липня цього року Уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів в Україні.
COVID-сертифікат — це цифровий документ, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19. Документ, як вказано, розробляється з урахуванням міжнародних вимог — EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.
Так, з липня Мінцифра спільно з партнерами запустила бета-тестування COVID-сертифікатів. Долучитися можуть люди, які вже отримали 2 дози вакцини від COVID-19 на території України. Уже близько 10 тисяч користувачів, як вказано, зареєструвалися. Стати бета-тестувальником можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.
Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров’я. Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі “Дія”. А згодом також отримати паперовий у лікаря.
До слова, у липні запустили бета-тест COVID-сертифікатів на iOS. Річ у тім, що в Google з’явилися нові вимоги щодо вмісту та прав доступу до інформації, пов’язаної з COVID-19.