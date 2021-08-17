Началось бета-тестирование COVID сертификатов в "Дие" на Android
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В сервисе “Дия” началось бета-тестирование COVID сертификатов на платформе Android. Об этом сервис “Дия” сообщил в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Тестирование помогает отразить сертификаты вакцинации и исправить ошибки, которые были сделаны при внесении данных.
Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, с сегодняшнего дня все, кто зарегистрировался на тестирование для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.
“На прошлой неделе мы начали подключаться к продуктовой среде ЕС, где запускаются все COVID-сертификаты. Параллельно ждем признания украинских сертификатов Евросоюзом. К безопасным путешествиям по миру без лишних препятствий осталось совсем немного”, — виздначив Федоров.
Дополнение
2 июля этого года Правительство приняло постановление о введении COVID сертификатов в Украине.
COVID-сертификат — это цифровой документ, который будет подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, человека выздоровевшего от COVID-19. Документ, как указано, разрабатывается с учетом международных требований — EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.
Так, с июля Минцифра совместно с партнерами запустила бета-тестирование COVID сертификатов. Приобщиться могут люди, которые уже получили 2 дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Уже около 10 000 пользователей, как указано, зарегистрировались. Стать бета-тестировщиком можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.
Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения. Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале “Дия”. А потом также получить бумажный у врача.
К слову, в июле запустили бета-тест COVID сертификатов на iOS. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и прав доступа к информации, связанной с COVID-19.