Розпочалось засідання безпекової підгрупи ТКГ

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розпочала засідання у відеоформаті. Інформацію про це УНН підтвердив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Деталі

Так, сьогодні на порядку денному — конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Підгрупа збирається після зустрічі радників у “нормандському” форматі, яка відбулась напередодні.

Що було раніше

Як повідомили напередодні в ОП, під час зустрічі “нормандської четвірки” німецька сторона запропонувала узгодити звернення радників про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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