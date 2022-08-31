Розпочали перегони від сил спротиву: гауляйтер балицький втік до Криму, а стремоусов у рф

Цитата

«Гауляйтери розпочали перегони, хто швидше бігтиме якнайдалі від наших сил спротиву. Першим стартував заступник псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов й відтепер «керує» з росії. Слідом за ним що є сил побіг місцевий мелітопольський царьок євген балицький. Поки що він пасе задніх у свого колеги й причаївся в Криму», - написав Федоров.

Деталі

Він зазначив, що кремлівські перебіжчики вже зрозуміли – українські сили спротиву не залишать у спокої жодного колаборанта.

«Проте далеко і тим паче всім втекти теж не вдасться. Їх обов’язково дістануть або наші, або російські спецслужби, адже зрадників так просто не відпускають. Все, що залишається тим, хто став на сторону ворога - прийти з повинною і просити захисту в України. Тим часом у найкмітливіших поплічників Балицького інша гонка. Буквально відчувши, що запахло смаженими колаборантами, вони наввипередки спішать зв’язатись з українськими спецслужбами й покаятись за неправильний вибір», - повідомив Федоров.

Доповнення

У Запорізькій області нещодавно підірвали авто гауляйтера смт Михайлівка івана сушка – колаборант загинув.

Ліквідований гауляйтер займався підготовкою до псевдореферендуму.