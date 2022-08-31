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Начали гонку от сил сопротивления: гауляйтер балицкий бежал в Крым, а стремоусов в рф

Киев • УНН

 • 163644 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Так называемый заместитель псевдоглавы Херсонской области кирилл стремоусов отныне «управляет» из россии, а главный гауляйтер из Запорожской области евгений балицкий бежал из Мелитополя и притаился в оккупированном Крыму. Об этом в среду, 31 августа, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, сообщает УНН.

Начали гонку от сил сопротивления: гауляйтер балицкий бежал в Крым, а стремоусов в рф

Цитата

«Гауляйтеры начали гонку, кто быстрее будет бежать подальше от наших сил сопротивления. Первым стартовал заместитель псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов и теперь «управляет» из россии. Следом за ним изо всех сил побежал местный мелитопольский царек евгений балицкий. Пока он отстает от своего коллеги и притаился в Крыму», - написал Федоров.

Детали

Он отметил, что кремлевские перебежчики уже поняли – украинские силы сопротивления не оставят в покое ни одного коллаборанта.

«Однако далеко и тем более всем сбежать тоже не удастся. Их обязательно достанут либо наши, либо российские спецслужбы, ведь предателей так просто не отпускают. Все, что остается тем, кто встал на сторону врага – прийти с повинной и просить защиты у Украины. Тем временем у самых сообразительных приспешников балицкого другая гонка. Буквально почувствовав, что запахло жареными коллаборантами, они наперегонки спешат связаться с украинскими спецслужбами и покаяться за неправильный выбор», - сообщил Федоров.

Дополнение

В Запорожской области недавно подорвали автомобиль гауляйтера пгт Михайловка ивана сушко – коллаборант погиб.

Ликвидированный гауляйтер занимался подготовкой к псевдореферендуму.

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