Начали гонку от сил сопротивления: гауляйтер балицкий бежал в Крым, а стремоусов в рф

Цитата

«Гауляйтеры начали гонку, кто быстрее будет бежать подальше от наших сил сопротивления. Первым стартовал заместитель псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов и теперь «управляет» из россии. Следом за ним изо всех сил побежал местный мелитопольский царек евгений балицкий. Пока он отстает от своего коллеги и притаился в Крыму», - написал Федоров.

Детали

Он отметил, что кремлевские перебежчики уже поняли – украинские силы сопротивления не оставят в покое ни одного коллаборанта.

«Однако далеко и тем более всем сбежать тоже не удастся. Их обязательно достанут либо наши, либо российские спецслужбы, ведь предателей так просто не отпускают. Все, что остается тем, кто встал на сторону врага – прийти с повинной и просить защиты у Украины. Тем временем у самых сообразительных приспешников балицкого другая гонка. Буквально почувствовав, что запахло жареными коллаборантами, они наперегонки спешат связаться с украинскими спецслужбами и покаяться за неправильный выбор», - сообщил Федоров.

Дополнение

В Запорожской области недавно подорвали автомобиль гауляйтера пгт Михайловка ивана сушко – коллаборант погиб.

Ликвидированный гауляйтер занимался подготовкой к псевдореферендуму.