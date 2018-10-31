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Розпилення аерозолів не зупинить зростання рівня Світового океану

Розпилення аерозолів не зупинить зростання рівня Світового океану

Київ • УНН

 • 8935 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Розпилення сульфатних аерозолів для охолодження Землі може привести до непередбачених наслідків у вигляді потепління Світового океану. Таким чином, зростання його рівня вдасться в кращому разі уповільнити, але не зупинити. Дослідження про це опубліковано в журналі Nature Geoscience, інформує УНН із посиланням на N+1.

Одна з популярних ідей в області геоінженерії (спрямованого впливу на клімат Землі для боротьби з антропогенним потеплінням) полягає в масовому розпиленні в стратосфері аерозолів, що містять сполуки сірки. Передбачається, що така “стратосферная вуаль” знизить кількість сонячного світла, що досягає поверхні Землі, і сповільнить зростання середньої температури.

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Джон Фасулло з Національного центру атмосферних досліджень США та його колеги змоделювали операцію з розпилення аерозолів у стратосфері з літаків або спеціальних куль на 15 і 30 градусах широти в обох півкулях. За допомогою 20 глобальних кліматичних моделей із 2020 по 2099 роки автори показали, що це дійсно призведе до ослаблення приповерхневого потепління, при цьому надмірного охолодження тропіків і різкого і нерівномірного зменшення кількості опадів — двох відомих проблем геоінженерних підходів — частково вдасться уникнути.

Однак зменшення кількості опадів на півночі Атлантики, за оцінками вчених, призведе до зростання солоності води та її щільності, що прискорить атлантичну меридіональну циркуляцію. В результаті нагрівання океану, особливо в приполярних областях і біля берегів Гренландії, продовжиться незважаючи на уповільнене потепління на суші. А підйом його рівня, який відбувається за рахунок теплового розширення і танення льодовиків, можливо, вдасться лише сповільнити, але не зупинити.

Автори статті наголошують, що зараз у повній мірі оцінити наслідки геоінженерного впливу на планету неможливо навіть за допомогою моделювання: поки такі оцінки не з’являться, експериментувати із такими впливами вони не рекомендують. Раніше інша група вчених на кліматичних моделях показала, що потенційні вигоди від уповільнення потепління можуть бути перекриті падінням врожайності сільгоспкультур через затемнення землі.

Як раніше інформував УНН, міжнародна сільськогосподарська організація попередила про ризик голоду через зміну клімату.

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