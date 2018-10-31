Распыление аэрозолей не остановит рост уровня Мирового океана

Одна из популярных идей в области геоинженерии (направленного воздействия на климат Земли для борьбы с антропогенным потеплением) заключается в массовом распылении в стратосфере аэрозолей, содержащих соединения серы. Предполагается, что такая "стратосферная вуаль" снизит количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, и замедлит рост средней температуры.

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Джон Фасулло из Национального центра атмосферных исследований США и его коллеги смоделировали операцию по распылению аэрозолей в стратосфере с самолетов или специальных шаров на 15 и 30 градусах широты в обоих полушариях. С помощью 20 глобальных климатических моделей с 2020 по 2099 годы авторы показали, что это действительно приведет к ослаблению приповерхностного потепления, при этом чрезмерного охлаждения тропиков и резкого и неравномерного уменьшения количества осадков - двух известных проблем геоинженерным подходов - частично удастся избежать.

Однако уменьшение количества осадков на севере Атлантики, по оценкам ученых, приведет к росту солености воды и ее плотности, ускорит атлантическую меридиональную циркуляцию. В результате нагревания океана, особенно в приполярных областях и у берегов Гренландии, продолжится несмотря на замедленное потепление на суше. А подъем его уровня, который происходит за счет теплового расширения и таяния ледников, возможно, удастся только замедлить, но не остановить.

Авторы статьи отмечают, что сейчас в полной мере оценить последствия геоинженерных влияний на планету невозможно даже с помощью моделирования: пока такие оценки не появятся, экспериментировать с такими воздействиями они не рекомендуют. Ранее другая группа ученых во климатических моделях показала, что потенциальные выгоды от замедления потепления могут быть перекрыты падением урожайности сельхозкультур через затмение земли.

Как ранее информировал УНН, международная сельскохозяйственная организация предупредила о риске голода из-за изменения климата.