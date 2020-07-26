Розмова із Путіним: Зеленський закликав звільнити Руслана Сулейманова через загибель сина

Розмова із Путіним: Зеленський закликав звільнити Руслана Сулейманова через загибель сина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час розмови із президентом РФ Володимиром Путіним порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
В Офісі відзначили, що президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.
"Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними Офісу, Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.
Нагадаємо, в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв’язня.
Як повідомлялося, 24 липня, в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов.