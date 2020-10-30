Розкрадання активів банку ПАТ “АКБ Капітал”: розслідування завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування відносно колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ “АКБ Капітал” шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
“Київською міською прокуратурою 30 жовтня 2020 року завершено досудове розслідування відносно колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ „АКБ Капітал“ шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Так, за даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді Уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ “АКБ Капітал” та достеменно знаючи про наявну заборгованість перед банком у кредиторів, безпідставно підтверджував відсутність такої заборгованості у окремих позичальників.
Повідомляється, що в результаті вказаних дій з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження, що у подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку.
“Висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки, завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 19 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.
Крім того, підозрюваний, перебуваючи на посаді Уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ “АКБ Капітал”, уклав договір з надання неіснуючих юридичних послуг, що також спричинило збитки державі.
“30 жовтня 2020 року експосадовцю вручено остаточне письмове повідомлення про підозру, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, колишньому посадовцю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлено про підозру у розтраті активів банку ПАТ “АКТ Капітал” у сумі понад 5 млн грн.