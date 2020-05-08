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Експосадовця ФГВФО підозрюють у розтраті 5 млн грн одного з банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Колишньому посадовцю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлено про підозру у розтраті активів банку ПАТ “АКТ Капітал” у сумі понад 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Експосадовця ФГВФО підозрюють у розтраті 5 млн грн одного з банків

“Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування повідомлено про підозру колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ "АКБ Капітал“ шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ “АКБ Капітал”, достеменно знаючи про наявну заборгованість перед банком у кредиторів, безпідставно підтверджував відсутність такої заборгованості у окремих позичальників. У результаті вказаних дій з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження, що у подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку.

“Висновками судово-економічних експертиз станом на теперішній час підтверджено збитки, завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 5 млн гривень... Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі, що відповідає сумі завданих збитків”, — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, загальна сума вкладів фізосіб у банках — учасниках ФГВФО зросла протягом 2019 року на 36 млрд грн, або 8%.

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