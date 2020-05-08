Экс-чиновника ФГВФЛ подозревают в растрате 5 млн грн одного из банков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Бывшему чиновнику Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщено о подозрении в растрате активов банка ПАО "АКТ Капитал" в сумме более 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева по результатам расследования сообщено о подозрении бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов физических лиц по факту растраты активов банка ПАО "АКБ Капитал" путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО "АКБ Капитал", точно зная об имеющейся задолженности перед банком у кредиторов, безосновательно утверждал отсутствие такой задолженности у отдельных заемщиков. В результате указанных действий с ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка.
"Выводами судебно-экономических экспертиз по состоянию на настоящее время подтверждено убытки, причиненные Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму более 5 млн гривен... Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере, что соответствует сумме нанесенного ущерба", - добавили в прокуратуре.
Напомним, общая сумма вкладов физлиц в банках - участниках ФГВФЛ выросла за 2019 год на 36 млрд грн, или 8%.