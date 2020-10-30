Хищение активов банка ПАО "АКБ Капитал": расследование завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц по факту растраты активов банка ПАО "АКБ Капитал" путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Киевской городской прокуратурой 30 октября 2020 года завершено досудебное расследование в отношении бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц по факту растраты активов банка ПАО "АКБ Капитал" путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Так, по данным следствия, подозреваемый, находясь в должности Уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО "АКБ Капитал" и точно зная об имеющейся задолженности перед банком у кредиторов, безосновательно утверждал отсутствие такой задолженности в отдельных заемщиков.
Сообщается, что в результате указанных действий из ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка.
"Выводами судебно-экономических экспертиз подтверждено убытки, причиненные Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму более 19 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, подозреваемый, находясь в должности Уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО "АКБ Капитал", заключил договор по предоставлению несуществующих юридических услуг, что также повлекло ущерб государству.
"30 октября 2020 года экс-чиновнику вручено окончательное письменное уведомление о подозрении, сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.
Напомним, бывшему чиновнику Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщено о подозрении в растрате активов банкаПАО "АКБ Капитал" в сумме более 5 млн грн.