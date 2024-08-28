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Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі ДМС: суд дозволив заочне розслідування щодо двох підозрюваних

Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі ДМС: суд дозволив заочне розслідування щодо двох підозрюваних

Київ • УНН

 • 22513 перегляди

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування щодо двох підозрюваних у розкраданні 88 млн грн при реконструкції будівлі ДМС. Підозрюваними є бізнесмен-організатор схеми та колишній заступник голови ДМС.

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо двох підозрюваних у справі про розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно бізнесмена – організатора злочинної схеми та колишнього заступника голови ДМС, підозрюваних у справі щодо розкрадання 88 млн грн під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу Державної міграційної служби

- йдеться в повідомленні.

В САП нагадали, що за даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів.

Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Загалом, реалізація злочинної схеми заподіяла бюджету збитків на суму понад 88 млн грн.

Оскільки місцеперебування підприємця та колишнього заступника голови ДМС не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України. Рішення про спецрозслідування дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті

- інформує САП.

Доповнення

Екскерівнику Держміграційної служби Максиму Соколюку вручено підозру у заволодінні понад 88 мільйонами гривень під час реконструкції адміністративної будівлі відомства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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