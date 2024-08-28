Хищение более 88 млн грн при реконструкции админздания ГМС: суд разрешил заочное расследование в отношении двух подозреваемых

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление заочного расследования в отношении двух подозреваемых по делу о хищении более 88 млн грн при реконструкции админздания Государственной миграционной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

28 августа 2024 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бизнесмена - организатора преступной схемы и бывшего заместителя председателя ГМС, подозреваемых по делу о хищении 88 млн грн при реконструкции здания в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса Государственной миграционной службы - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что по данным следствия, в 2015 году ГМС Украины получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса. Бизнесмен, который долгое время находился в «дружеских» отношениях с представителями ГМС и другими чиновниками, организовал длительную схему хищения бюджетных средств.

Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними председателем ГМС и начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а затем и с заместителем председателя ГМС, которые вместо надлежащего выполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания.

В общем, реализация преступной схемы причинила бюджету ущерб на сумму более 88 млн грн.

Поскольку местонахождение предпринимателя и бывшего заместителя председателя ГМС не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины. Решение о спецрасследовании даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу - информирует САП.

Дополнение

Экс-руководителю Госмиграционной службы Максиму Соколюку вручено подозрение в завладении более 88 миллионов гривен во время реконструкции административного здания ведомства.