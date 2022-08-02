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Розхитували ситуацію в Україні: викрито мільйонну ботоферму "Євросолідарності"

Розхитували ситуацію в Україні: викрито мільйонну ботоферму "Євросолідарності"

Київ • УНН

 • 620413 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила мільйонну ботоферму, яка використовувалася для дискредитації української влади. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, що ботоферма працювала на замовлення політсили «Європейська солідарність».

Деталі

СБУ повідомляє, що вдалося знешкодити організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації української влади та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни.

Пропагандистські «потужності» цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх «операцій» зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації Першої Леді. Для «розгону» деструктивного контенту адмініструвалося більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

В ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин рф, який проживав у Києві і позиціонував себе як «політичний експерт».

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення політсили. Для координації злочинних дій був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

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Встановлено, що російський «політтехнолог» створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах. Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Крім того, «політексперт» неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його «кураторам».

Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми; 5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів і 200 «Proxy»-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.

Співрозмовник УНН у правоохоронних органах повідомив, що політсила про яку йде мова - "Європейська солідарність"

Нагадаємо

Задовго до того, як росія вторглася в Україну, Кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити її шлях. Розслідування Reuters показує, що проникнення пішло набагато глибше, ніж вважалося раніше.

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