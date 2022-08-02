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Расшатывали ситуацию в Украине: разоблачили миллионную ботоферму "Евросолидарности"

Расшатывали ситуацию в Украине: разоблачили миллионную ботоферму "Евросолидарности"

Киев • УНН

 • 620405 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила миллионную ботоферму, которая использовалась для дискредитации украинской власти. Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, что ботоферма работала по заказу политсилы «Европейская солидарность».

Детали

СБУ сообщает, что удалось обезвредить организованную группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации украинской власти и расшатывание общественно-политической ситуации. Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

Пропагандистские «мощности» этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии.

Среди последних «операций» злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации Первой Леди. Для «разгона» деструктивного контента администрировалось более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин рф, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политический эксперт».

По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу политсилы. Для координации преступных действий был на «связи» с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

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Установлено, что российский «политтехнолог» создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, «политексперт» неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его «кураторам».

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли аппаратно-программный комплекс, обеспечивавший функционирование ботофермы; 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов и 200 «Proxy»-серверов для замены IP-адресов и избежание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.

Собеседник УНН в правоохранительных органах сообщил, что политсила о которой идет речь – "Европейская солидарность"

Напомним

Задолго до того, как россия вторглась в Украину, Кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить ее путь. Расследование Reuters показывает, что проникновение пошло гораздо глубже, чем считалось ранее.

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