Рожкова виконуватиме обов'язки голови Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Виконувати обов'язки голови Національного банку України до призначення нового голови буде перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу фінрегулятора.
"Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", з даного моменту виконувати обов'язки голови Національного банку буде перший заступник голови Катерина Рожкова", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі звільнення голови Національного банку України Якова Смолія, його обов’язки виконуватиме перший заступник Катерина Рожкова.
Додамо, що першим заступником голови Нацбанку Рожкову призначили у 2018 році.