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Рожкова виконуватиме обов'язки голови Нацбанку

Рожкова виконуватиме обов'язки голови Нацбанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Виконувати обов'язки голови Національного банку України до призначення нового голови буде перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу фінрегулятора.

"Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", з даного моменту виконувати обов'язки голови Національного банку буде перший заступник голови Катерина Рожкова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі звільнення голови Національного банку України Якова Смолія, його обов’язки виконуватиме перший заступник Катерина Рожкова.

Додамо, що першим заступником голови Нацбанку Рожкову призначили у 2018 році.

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