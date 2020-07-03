Рожкова виконуватиме обов'язки голови Нацбанку

"Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", з даного моменту виконувати обов'язки голови Національного банку буде перший заступник голови Катерина Рожкова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі звільнення голови Національного банку України Якова Смолія, його обов’язки виконуватиме перший заступник Катерина Рожкова.

Додамо, що першим заступником голови Нацбанку Рожкову призначили у 2018 році.