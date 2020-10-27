Розгляд скарги про закриття справи "Роттердам+": суд видалився до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суддя Вищого антикорупційного суду, яка розглядає скаргу Центру протидії корупції на постанову про закриття справи “Роттердам+”, видалилася до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Суд видаляється до нарадчої кімнати", - сказала суддя.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив колишньому заступнику генерального прокурора Віктору Чумаку у задоволені скарги на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули “Роттердам+”.
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.
Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа “Роттердам+” наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.