Рассмотрение жалобы о закрытии дела "Роттердам+": суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Судья Высшего антикоррупционного суда, который рассматривает жалобу Центра противодействия коррупции на постановление о закрытии дела "Роттердам+", удалилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал бывшему заместителю генерального прокурора Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП о закрытии дела о нанесении ущерба от формулы "Роттердам+".
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.
Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.