Розгляд скарг на вирок Дронова і Зайцевої: Верховний Суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Верховний Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення ріщення щодо касаційних скарг на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої, передає кореспондент УНН.
"Суд йде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення", - сказав суддя.
Як повідомлялося в УНН, Верховний Суд 3 квітня розгляне касаційні скарги на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.
Нагадаємо, у Харкові адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській у Харкові, подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її залишили без змін через допущені помилки і дали час на її виправлення.
Також раніше Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку її підзахисної.
Як повідомлялося в УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.