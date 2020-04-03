Рассмотрение жалоб на приговор Дронова и Зайцевой: Верховный Суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Верховный Суд удалился в совещательную комнату для принятия рищення по кассационных жалоб на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой, передает корреспондент УНН.
"Суд идет в совещательную комнату для принятия решения", - сказал судья.
Как сообщалось в УНН, Верховный Суд 3 апреля рассмотрит кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.
Напомним, в Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без изменений из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.
Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой по пересмотру или отмене приговора ее подзащитной.
Как сообщалось в УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.