Розгляд клопотання про продовження арешту Вишинському перенесли на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суд у Херсоні переніс на завтра розгляд клопотання прокуратури на продовження запобіжного заходу у вигляді арешту керівнику “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському, термін якого спливає 4 листопада. Про це УНН повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський.
“Сьогодні ми заявили клопотання про відвід судді, його не задовільнили. Тому засідання з продовження запобіжного заходу перенесено на завтра на 12.30”, — сказав Доманський.
Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства. Херсонський міський суд 6 вересня задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку його арешту до 4 листопада 2018 року.