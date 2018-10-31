Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Вышинскому перенесли на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Суд в Херсоне перенес на завтра рассмотрение ходатайства прокуратуры на продление меры пресечения в виде ареста руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, срок которого истекает 4 ноября. Об этом УНН сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.
"Сегодня мы заявили ходатайство об отводе судьи, его удовлетворили. Поэтому заседание по продлению меры пресечения перенесено на завтра на 12.30", - сказал Доманский.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства. Херсонский городской суд 6 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока его ареста до 4 ноября 2018 года.