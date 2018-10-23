Вишинського залишили під вартою до 4 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Херсонський апеляційний суд залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, яким було продовжено керівнику “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському термін тримання під вартою до 4 листопада. Про це повідомив УНН його адвокат Андрій Доманський.
“Апеляційні скарги залишено без задоволення. Кирило залишається під вартою до 4 листопада. Чекаємо на подальші дії сторони обвинувачення”, — сказав адвокат.
Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.
Екс-керівник “РИА Новости Украина” досі перебуває під вартою. 6 вересня. Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку його арешту до 4 листопада 2018 року.