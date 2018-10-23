Вышинского оставили под стражей до 4 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Херсонский апелляционный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, которым был продлен руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 4 ноября. Об этом сообщил УНН его адвокат Андрей Доманский.
"Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Кирилл остается под стражей до 4 ноября. Ждем дальнейших действиях стороны обвинения", - сказал адвокат.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене .
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.
Экс-руководитель "РИА Новости-Украина" до сих пор находится под стражей. 6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока его ареста до 4 ноября 2018 года.