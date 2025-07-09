Розбещував дітей у Гідропарку: 60-річному киянину оголосили підозру

У Києві поліція затримала 60-річного чоловіка, який на пляжі "Дитячий" у Гідропарку публічно оголювався перед дітьми та вчиняв дії сексуального характеру. Йому повідомлено про підозру за статтею "розбещення неповнолітніх" - водночас, з огляду на те, що киянин має довідку з психіатричної лікарні, йому призначено психолого-психіатричну експертизу. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління поліції Києва та Київську міську прокуратуру.

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Як зазначено, до поліції звернулись громадяни, які повідомили про те, що на території пляжу оголений чоловік в присутності дітей "вчиняє дії сексуального характеру".

Правоохоронці затримали порушника та вручили йому підозру, наразі за цим фактом триває досудове розслідування.

Водночас у прокуратурі додали, що відеозапис, який був поширений у мережі днями, зафільмовано на початку червня. Правоохоронці встановили особу чоловіка та дітей, перед якими він оголювався.

Встановлено, що 5 червня чоловік, перебуваючи на території муніципального пляжу "Дитячий" на ПКіВ "Гідропарк" помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся, демонструючи свої статеві органи дітям. Ще 6 червня 2025 року за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури 60-річному чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України) - йдеться у дописі.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За повідомленнями у мережі чоловік вже не вперше вчиняв подібні дії, однак, як вказують користувачі соцмереж, поліція не може притягнути його до відповідальності через наявність довідки про психічне захворювання.

Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київської області, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра.

З метою встановлення психічного стану підозрюваного буде проведено його комплексну психолого-психіатричну експертизу. Прокурори вже звернулись до суду та просять витребувати у лікарні його медичну документацію - додали у прокуратурі.

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