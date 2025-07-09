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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Розбещував дітей у Гідропарку: 60-річному киянину оголосили підозру

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Чоловік публічно оголювався перед дітьми та вчиняв дії сексуального характеру. Правоохоронці встановили особу чоловіка та дітей, перед якими він оголювався.

Розбещував дітей у Гідропарку: 60-річному киянину оголосили підозру

У Києві поліція затримала 60-річного чоловіка, який на пляжі "Дитячий" у Гідропарку публічно оголювався перед дітьми та вчиняв дії сексуального характеру. Йому повідомлено про підозру за статтею "розбещення неповнолітніх" - водночас, з огляду на те, що киянин має довідку з психіатричної лікарні, йому призначено психолого-психіатричну експертизу. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління поліції Києва та Київську міську прокуратуру.

Деталі

Як зазначено, до поліції звернулись громадяни, які повідомили про те, що на території пляжу оголений чоловік в присутності дітей "вчиняє дії сексуального характеру".

Правоохоронці затримали порушника та вручили йому підозру, наразі за цим фактом триває досудове розслідування.

Водночас у прокуратурі додали, що відеозапис, який був поширений у мережі днями, зафільмовано на початку червня. Правоохоронці встановили особу чоловіка та дітей, перед якими він оголювався.

Встановлено, що 5 червня чоловік, перебуваючи на території муніципального пляжу "Дитячий" на ПКіВ "Гідропарк" помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся, демонструючи свої статеві органи дітям. Ще 6 червня 2025 року за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури 60-річному чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України)

- йдеться у дописі.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За повідомленнями у мережі чоловік вже не вперше вчиняв подібні дії, однак, як вказують користувачі соцмереж, поліція не може притягнути його до відповідальності через наявність довідки про психічне захворювання.

Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київської області, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра.

З метою встановлення психічного стану підозрюваного буде проведено його комплексну психолого-психіатричну експертизу. Прокурори вже звернулись до суду та просять витребувати у лікарні його медичну документацію

- додали у прокуратурі.

На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні собаки та хуліганстві: деталі04.06.25, 20:38 • 12708 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
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