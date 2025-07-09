Развращал детей в Гидропарке: 60-летнему киевлянину объявили подозрение

В Киеве полиция задержала 60-летнего мужчину, который на пляже "Детский" в Гидропарке публично обнажался перед детьми и совершал действия сексуального характера. Ему сообщено о подозрении по статье "развращение несовершеннолетних" одновременно учитывая то, что киевлянин имеет справку из психиатрической больницы, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление полиции Киева и Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Как указано, в полицию обратились граждане, которые сообщили о том, что на территории пляжа обнаженный мужчина в присутствии детей "совершает действия сексуального характера".

Правоохранители задержали нарушителя и вручили ему подозрение, сейчас по данному факту продолжается досудебное расследование.

В то же время в прокуратуре добавили, что видеозапись, которая была распространена в сети на днях, снята в начале июня. Правоохранители установили личность мужчины и детей, перед которыми он обнажался.

Установлено, что 5 июня мужчина, находясь на территории муниципального пляжа "Детский" на ПКиО "Гидропарк" заметил компанию малолетних детей, которые отдыхали на пляже, полностью разделся, демонстрируя свои половые органы детям. Еще 6 июня 2025 года под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры 60-летнему мужчине было сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц (ч. 2 ст. 156 УК Украины) - говорится в заметке.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По сообщениям в сети мужчина уже не впервые совершал подобные действия, однако, как указывают пользователи соцсетей, полиция не может привлечь его к ответственности из-за наличия справки о психическом заболевании.

Согласно ответу одной из больниц Киевской области, мужчина находится под наблюдением врача-психиатра.

С целью установления психического состояния подозреваемого будет проведена его комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Прокуроры уже обратились в суд и просят истребовать в больнице его медицинскую документацию - добавили в прокуратуре.

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