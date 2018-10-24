Россошанського-молодшого за смертельне ДТП засуджено до 7 років тюрми

"Дмитра Россошанського засудили на 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки і без права на амністію. Крім того, він повинен сплатити в якості моральної компенсації по 300 тисяч гривень батьку та матері загиблої Сапатинської", - сказали у Генпрокуратрі.



Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.



8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського - батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської - Світлана Сапатинська.



