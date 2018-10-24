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Россошанського-молодшого за смертельне ДТП засуджено до 7 років тюрми

Россошанського-молодшого за смертельне ДТП засуджено до 7 років тюрми

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Обухівський районний суд Київської області засудив до 7 років позбавлення волі Дмитра Россошанського який скоїв смертельне ДТП за участю сестри вбитого адвоката Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської. Про це УНН повідомля у прес-службі Генеральної прокуратури України.

"Дмитра Россошанського засудили на 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки і без права на амністію. Крім того, він повинен сплатити в якості моральної компенсації по 300 тисяч гривень батьку та матері загиблої Сапатинської", - сказали у Генпрокуратрі.

Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили  1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.

8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського - батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської - Світлана Сапатинська.

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