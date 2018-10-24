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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44300 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113248 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121282 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 160493 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150194 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139240 просмотра

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Россошанского-младшего за смертельное ДТП приговорено к 7 годам тюрьмы

Россошанского-младшего за смертельное ДТП приговорено к 7 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Обуховский районный суд Киевской области приговорил к 7 годам лишения свободы Дмитрия Россошанского который совершил смертельное ДТП с участием сестры убитого адвоката Ирины Ноздровськои Светланы Сапатинськои. Об этом УНН сообщат в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Дмитрия Россошанского осудили на 7 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года и без права на амнистию. Кроме того, он должен выплатить в качестве моральной компенсации по 300 000 гривен отцу и матери погибшей Сапатинськой", - сказали в Генпрокуратра.

Напомним, юрист Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровськои - Светлана Сапатинська.

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