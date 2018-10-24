Россошанского-младшего за смертельное ДТП приговорено к 7 годам тюрьмы

"Дмитрия Россошанского осудили на 7 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года и без права на амнистию. Кроме того, он должен выплатить в качестве моральной компенсации по 300 000 гривен отцу и матери погибшей Сапатинськой", - сказали в Генпрокуратра.



Напомним, юрист Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.



8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровськои - Светлана Сапатинська.



