росія більше не голова Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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"росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу", – написав Ткаченко.

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В Україні почала працювати представниця ЮНЕСКО.