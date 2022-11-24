росія більше не голова Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає УНН.
Цитата
"росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу", – написав Ткаченко.
Нагадаємо
В Україні почала працювати представниця ЮНЕСКО.